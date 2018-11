Bolzplatz-Helden

Es ist wichtig, sich stets zu vergewissern, dass es Gründe dafür gibt, warum die Fußball-Bundesliga so eine Erfolgsgeschichte werden konnte, so ein Milliardengeschäft. Es sind zwei Gründe: die Faszination des Spiels an sich und darüber hinaus die Fans, die lange vor dem Streit um TV-Rechte mit...