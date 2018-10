Lesen statt glotzen!

Neue und alte Welten entdecken – das geht mit Büchern so einfach: Christoph Kolumbus begleiten, zum Mars fliegen und wissen, wie es im Ameisenhügel aussieht… All diese Eindrücke gehen Kindern verloren, wenn sie keine Bücher lesen. Und nicht nur das: Was ist mit Berufswünschen, die aus einer...