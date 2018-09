Mehr Druck!

Nimmt man Wetten und ­Youtube-Challenges einmal aus, gibt es wohl wenige Situationen, in denen Menschen 27 Zuckerwürfel – handelsüblich 16 mal 16 mal 11 Millimeter – auf einmal essen würden. Verpackt man dieselbe Menge allerdings in Flüssigkeit, zum Beispiel in einen halben Liter Energydrink, tun...