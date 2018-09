Fahrkarten-Dschungel

Der Regionalverband Großraum Braunschweig hat einen hohen Anspruch an sich selbst. Er will die Region vertreten, als Ganzes, dazu zählt auch der Nahverkehr. Ein Bus- und Bahnliniensystem aus einem Guss liegt aber noch in weiter Ferne. Die Frage, wie man Eintrittskarten und Fahrscheine in unserer...