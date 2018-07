Baustelle Autobahn

Eigentlich müsste man sich über jede Baustelle auf den Autobahnen in Deutschland freuen. Viele Autobahnen gleichen Buckelpisten, Brücken sind dringend sanierungsbedürftig. Dass der Bund in diesem Jahr eine Milliarde Euro mehr in den Erhalt und den Bau von Autobahnen investiert, ist also absolut zu...