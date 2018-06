Donald Trumps Gipfel-Show mit Kim Jong-un ist riskant

Fast scheint es so, als ob US-Präsident Donald Trump den Gipfel mit Kim Jong-un um jeden Preis bräuchte. Beim Treffen mit Nordkoreas Machthaber am 12. Juni in Singapur will sich Trump als historischer Friedensstifter zelebrieren. Die Botschaft im Blitzlichtgewitter der Weltpresse: Seht her, nur ich...