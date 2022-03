Olaf Lies (SPD) Umweltminister von Niedersachsen, steht vor einem der potenziellen Standorte für ein LNG Terminal in Wilhelmshaven. Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg hatte Bundeskanzler Scholz den schnellen Bau von zwei LNG-Terminals in Deutschland angekündigt und dabei Wilhelmshaven in Niedersachsen als einen der Standorte genannt.