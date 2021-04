Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) bei einem seiner Besuche im geplanten Atommüll-Endlager Schacht Konrad im August 2018. Lies steht im Schacht 2, über den ab 2027 Atommüll unter die Erde gebracht werden soll. Der Minister hat sich wiederholt dafür ausgesprochen, an Schacht Konrad festzuhalten. Das geplante Endlager in Salzgitter ist das bisher einzige genehmigte Endlager in ganz Deutschland.