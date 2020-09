Städter müssen mehr für die Altersvorsorge berappen

Die hohen Kosten für die Lebenshaltung in den Metropolen der Republik, aber auch in den größeren Städten unserer Region, treiben die Kosten für die Altersvorsorge. Die Lücken sind spürbar – und weichen stark voneinander ab. Wer zum Beispiel in Wolfsburg wohnt, sollte das Doppelte eines Goslarers privat zurücklegen.