Angebotsmieten steigen – Linke: Corona verschärft Situation

Die Mietpreisbremse ist doch ein super Instrument.

Ziemlich unversöhnlich liegen die Interessen derzeit bei Mietern, Vermietern und deren Vertretern auseinander. Die Mietpreise sind in den vergangenen Jahren bereits gestiegen. Das bemerken Mieter in der Corona-Krise, in der viele mit Kurzarbeitergeld auskommen müssen, umso deutlicher.

Gerade jetzt lässt eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion aufhorchen. Der Wolfenbütteler Abgeordnete Victor Perli wollte wissen, wie die Mietpreise bei Angebotsmieten in Niedersachsen seit 2012 gestiegen sind. Denn bei diesen Neuvermietungen gibt es die größte Dynamik. Laut der Antwort des Innenministeriums, die unserer Zeitung vorliegt, haben die Angebotsmieten deutlich zugelegt. In vielen Städten liegen diese nun bei sieben, acht, in den größeren Städten sogar bei neun Euro Kaltmiete pro Quadratmeter.

Preise bei Neuvermietungen in niedersächsischen Städten. Foto: Jürgen Runo

Ermittelt hat die Zahlen das Bundesinstitut für Bau- Stadt und Raumforschung. Es hat Angebotsmieten basierend auf Inseraten aus Immobilienplattformen und Internet-Angeboten von Tageszeitungen für Erst- und Wiedervermietung ausgewertet.

Die Zahlen sind deutlich: In Braunschweig zum Beispiel stiegen die Preise um durchschnittlich sechs Prozent pro Jahr. Auch in Peine und Wolfenbüttel legten die Preise um 4,5 und 4,4 Prozent stark zu. In Wolfsburg waren es sogar 7,7 Prozent. Da hier die Wohnungsbaugesellschaften den Markt stark dominieren, aber nicht in den Inseraten auftauchen, hinkt dieser Vergleich aber. Andererseits stehen bei den Gesellschaften Tausende von Bewerbern auf den Wartelisten. Wenn sie nicht ewig warten wollen oder können, müssen sie auf die Angebote auf dem privaten Wohnungsmarkt zurückgreifen.

Perli von den Linken sieht sich bestätigt. „Die Steigerungsraten liegen deutlich über der von Löhnen, Renten und der Inflationsrate“, sagte er. In Braunschweig, Hannover oder Wolfsburg hätten die Preise seit 2012 bei Angebotsmieten um 50 Prozent und mehr zugelegt.

Angesichts dieser Zahlen und der Corona-Krise fordert Perli: „Nötig sind schnelle und wirksame Maßnahmen, um einen weiteren Anstieg der Mieten zu verhindern.“ Durch die Corona-Krise sei bei vielen Mietern eine wirtschaftliche Notlage entstanden. „Die Mietpreisbremse hat sich als zahnloser Tiger entpuppt, weil es zu viele Ausnahmen gibt“, sagte er. Perli fordert einen gesetzlichen Mietendeckel nach dem Vorbild Berlins auch für Niedersachsen.

Matthias Eichler, Sprecher des Bauministeriums in Niedersachsen, erklärte hingegen auf Anfrage: „In Niedersachsen lehnen wir einen solchen Weg ab.“ Die Landesregierung habe vielmehr das Ziel, durch den sozialen Wohnungsbau für mehr bezahlbare Mieten zu sorgen. Niedersachsen habe im vergangenen Jahr die höchsten Zahlen bei Baugenehmigungen seit 20 Jahren verzeichnet. Es waren mehr als 35.000. „So ist es gelungen, den Wohnungsbau in Niedersachsen wieder in Schwung zu bringen“, sagte Eichler. Das sorge auch für fallende Miet- und Kaufpreise.

Die Mietpreisbremse gilt in Niedersachsen seit dem 1. Dezember 2016. Sie wird derzeit überarbeitet und soll in unserer Region in Braunschweig, Wolfsburg und Göttingen für sinkende Mieten sorgen. Das klapp offensichtlich nicht ganz, wie die aktuellen Zahlen zeigen.

Es bleibe zu hoffen, sagte Eichler, dass durch die Corona-Krise die Bautätigkeit nicht zum Erliegen komme. „Nicht abschätzen lässt sich, wie sich die Investitionen entwickeln bei einer insgesamt sinkenden Wirtschaftsnachfrage. Das wird auch Einfluss auf die Höhe der Mieten und der Kaufpreise haben.“

Es sei aber gut, dass der Bund die Möglichkeit geschaffen habe, die Mietzahlung auszusetzen, wenn Mieter nachweislich aufgrund der Krise nicht in der Lage sind, die Miete zu zahlen. Mieter seien die Summe aber weiter schuldig. Begleichen müssen sie ihre Schulden bis spätestens Juni 2022. „Das ist nicht zuletzt für kleinere und mittlere Gewerbetreibende von großer Bedeutung“, sagte Eichler.

„Verträge bleiben also gültig. Aber dort, wo es möglich ist, sollte Kulanz gezeigt werden“, so Eichler. In Bad Nenndorf habe beispielsweise ein Vermieter von sich aus einer Kleinunternehmerin die Mietzahlung für April erlassen, weil er möchte, dass das Geschäft weiter geführt werden kann. Eichler: „Es sind solche Zeichen des Miteinander und der Solidarität, die gerade jetzt wichtig sind.“

Versöhnliche Töne schlägt auch der Eigentümerverband Haus & Grund an. Landeschef Hans Reinold Horst sagte: „Wir brauchen Augenmaß auf beiden Seiten.“ Gute Mieter seien wichtig. Es gebe einige wenige Fälle in Niedersachsen, in denen Mieter einfach nicht mehr zahlen. „Das sind Trittbrettfahrer“, so Horst. Es gebe auch einige wenige Fälle, in denen Vermieter ganz bewusst die Miete stunden, einen Teil oder sogar die ganze Miete erlassen, weil die Mieter sich in einer Notsituation befänden. „Wir müssen zusammenstehen“, so Horst.

Andererseits müsste unbedingt auch die Situation der Vermieter in den Blick genommen werden. Für den Fall, dass nichts anderes besprochen sei, gelte daher grundsätzlich auch in Zeiten der Corona-Krise: „Selbstverständlich müssen Mieter weiterhin zahlen.“ Denn für viele Vermieter habe die Miete eine Rentenersatz-Funktion. Entfalle diese, entstehe auch bei manchem Vermieter eine Notsituation.

Vom Vorschlag der Linken, einen Mietendeckel in Niedersachsen einzuführen, hält Horst deshalb „rein gar nichts“. Und obwohl die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der Angebotsmieten aus dem Bundesinnenministerium stammen, hat Horst Zweifel an deren Richtigkeit. „Den Markt bilden die Bestandsmieten ab.“ Darauf könnten sich auch Mieter berufen. Oft würden Wohnungen auf Empfehlung vergeben. Horst: „Diese Preise tauchen in der Statistik gar nicht auf.“