Weiter Protest gegen Straßenausbaubeiträge

Niedersachsens Rot-Schwarze Koalition bleibt beim Thema Straßenausbaubeiträge unter Druck. Fünf Verbände haben am Freitag in einer gemeinsamen Pressekonferenz ihren Protest deutlich gemacht. „Die Beiträge werden in der Gesellschaft immer weniger akzeptiert“, sagte Bernhard Zentgraf vom Bund der...