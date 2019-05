„Ich habe gegen den Rechtsruck der AfD gekämpft“

Bernd Lucke fährt gerne mit der Deutschen Bahn. Er schimpfe nicht auf sie, sondern nutze die Züge, um zu arbeiten, sagt er. An diesem morgen ist der Mann, der einst die AfD mitgründete, um 6.40 Uhr in Winsen/Luhe gestartet. Um kurz vor 10 Uhr kommt er in Salzgitter-Fredenberg an. Hier nimmt er an...