Das machen die Gemeinsam-Preisträger von 2018 heute

Die 2. Preisträger 2018: Die Trostinsel der Hospizarbeit Region Wolfsburg fängt seit über zehn Jahren Kinder und Jugendliche auf, die eine vertraute Person verloren haben. Die Trauerbegleiter sind für sie da: In den Gruppen wird geredet, gespielt, gebastelt und – ganz wichtig – auch gelacht. Die Kinder kommen aus der ganzen Region und dürfen so lange an den Treffen teilnehmen, wie sie möchten.

Foto: LARS LANDMANN