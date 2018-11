Braunschweig. An großen Worten mangelte es bei der Regionalkonferenz zur Digitalisierung am Donnerstag im C1-Kino in Braunschweig nicht. „Es geht um unsere Zukunft“, hieß es. „Die Digitalisierung entscheidet über unseren Wohlstand.“ Oder: „Sie ist die Herausforderung unserer Zeit.“ Entscheider aus...