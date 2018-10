GdP-Vorsitzender: „Viele Polizisten gehen auf dem Zahnfleisch“

In Niedersachsen gibt es so viele Polizisten wie noch nie zuvor: Gute 25 000 Beschäftigte zählt die Gewerkschaft der Polizei (GdP), darunter gute 22 000 Polizisten im Vollzugsdienst. Dennoch sagt GdP-Landeschef Dietmar Schilff: „Wir brauchen Verstärkung.“ Warum das so ist, erklärte er im Gespräch mit Armin Maus und Andre Dolle. Er sprach auch über das schwierige Verhältnis zur AfD. Die Große Koalition in Niedersachsen hatte...