„VW-Städte müssen gestützt werden“

Die Oberbürgermeister der sechs VW-Standorte in Niedersachsen sind sich einig: Sie stemmen sich gemeinsam gegen drohende Einbußen in Millionenhöhe bei der Gewerbesteuer. Die Vertreter der Städte Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter, Hannover, Emden und Osnabrück einigten sich am Montag darauf, ein...