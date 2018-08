Das „fliegende Auge“ gegen Waldbrände

Was war am 8. August 1975? Was war damals, was ist heute anders? Das fragt Thorsten Ryl auf unseren Facebookseiten.Die Antwort recherchierte Andre Dolle Es sind 34 Grad, am Flugplatz in Hodenhagen im Heidekreis bläst zur Abkühlung der Wind. Hinter hellen Schleierwolken zeichnet sich das Hellblau des Himmels ab. Ein paar Sportflieger stehen auf dem mit Rasen überwucherten Startfeld. In der Flugplatz-Gaststätte „Zum Fliegerstübchen“...