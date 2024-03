Braunschweig. Im August gibt es im Prinzenpark ein neues Kulturangebot: Auf dem Gelände des Polizeisportvereins finden mehrere Konzerte statt. Das ist das Programm.

Braunschweig bekommt in diesem Sommer ein weiteres Kulturfestival: Auf dem Gelände des Polizeisportvereins Braunschweig geht ab dem 1. August die Freundschaftsbühne in ihre erste Saison. Dieses neue Projekt wird möglich durch den Verein mit Sitz am Prinzenpark in Kooperation mit den Applaus-Kulturproduktionen und dem Restaurant „Zur Freundschaft“. Diese regionale Reihe soll den Geist des Applaus-Gartens, wie er in seinen ersten Jahren stattfand, weitertragen. 400 Stühle an Teakholz-Tischen sollen eine Sommerfest-Atmosphäre bieten, wo den Konzerten regionaler Künstler gelauscht werden kann. Von Pop, Latin, Poetry, Funk und Soul über Rock, Comedy, Country bis hin zu Swing und Blues soll es an 16 Abenden vielfältige Programme geben.

Unter der Woche könnten ausgewählte geschlossene Veranstaltungen stattfinden. „Ganz besonders freuen wir uns über die Unterstützung der Braunschweiger Baugenossenschaft, deren Sommerabende wir liebend gern auf der Freundschaftsbühne veranstalten“, meint Veranstalter Paul Kunze. „Wir danken dem Polizeisportverein Braunschweig und seinen 2500 Mitgliedern für die Gastfreundschaft.“

Das ist das Programm der Freundschaftsbühne in Braunschweig:

Donnerstag, 1. August: Die Kleine Swingbrause feat. Shereen Adam

Freitag, 2. August: Bluespower

Samstag, 3. August: Sueño del Sol

Sonntag, 4. August: Maike Jacobs und Markus Schultze „Fette Duette“

Donnerstag, 8. August: Best of Poetry-Slam-Gala

Freitag, 9. August: The Twang

Samstag, 10. August: The-Elton-Song-Project

Sonntag, 11. August: Josef & Friends – A Tribute To Abba

Mittwoch, 14. August: Josef Ziga & Götz van Ooyen – Der Teufelsgeiger

Donnerstag, 15. August: Live-Karaoke präsentiert von compleneo

Freitag, 16. August: BBG Sommerabend – MAFFAYpur

Samstag, 17. August: BBG Sommerabend – Oldschool meets Newschool

Sonntag, 18. August: G-Fonics – Soulmusic feat. Sascha Münnich

Freitag, 23. August: Polizei-Big-Band Niedersachsen (Benefizkonzert)

Samstag, 24. August: Pohlmann

Sonntag, 25. August: Komische Sommernacht

Karten für die Veranstaltungen gibt es ab sofort unter freundschaftsbuehne.de und applaus.online-ticket.de.