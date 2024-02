Braunschweig. Fast ein Drittel der Shows ist bald ausverkauft. Die Änderung des Konzepts ist aufgegangen. Nun steht das gesamte Line-Up – fast.

Zur fünften Saison öffnet ab Donnerstag, 30. Mai, der Wolters-Applaus-Garten seine Tore. Und das Programm steht gut ein Vierteljahr vor dem Start – bis auf ganz wenige Ausnahmen. Mit etwas über 30 Shows wollen die mittlerweile sieben Mitglieder der Firma Applaus-Kulturproduktionen um Paul Kunze und Marco Bittner diese Saison bestreiten. Exakt 30 stehen nun fest. Am 4. August kommen Wanda, dieser Act ist der frischeste, erst am Freitagvormittag bekanntgegeben worden. Nach dem Kleinkultur-Feeling in den vergangenen Jahren mit maximal 500 Sitzplätzen werden die Veranstalter in diesem Jahr die Tische zur Seite räumen und nur noch Stehplätze anbieten. So wächst die Kapazität der Veranstaltungsfläche an der Wolfenbütteler Straße fast um das Vierfache. „Und wir konnten auch viele Künstler gewinnen, die zum einen aus finanziellen Gründen vor 500 Zuschauern nicht spielen wollten, zum anderen waren sie in der Größe wirtschaftlich nicht interessant“, erklärt Kunze. Gut außerdem für Braunschweig: Eine Veranstaltungsfläche für Shows für bis zu 2000 Menschen gibt es in der Stadt nämlich noch nicht.