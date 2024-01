Hannover. Im Netz gibt es Aufregung um einen Beitrag, der noch geheime Daten einer AC/DC-Tour durch Deutschland zeigen soll. Was ist dran?

Das wäre ein weiterer Hammer im Knaller-Konzertsommer 2024: Für Aufregung sorgt im Internet ein mittlerweile wieder gelöschter Post, auf dem die deutschen Tourtermine der australischen Rocklegenden AC/DC verzeichnet sein sollen. Darunter gleich zwei Konzerte in Hannover. Demnach treten die Musiker am Mittwoch, 31. Juli, und Sonntag, 4. August, auf dem Messegelände Hannover auf. An jenem Ort, an dem sie zuletzt 2010 und 2015 etwa 75.000 beziehungsweise 80.000 Fans begeisterten. Hannover Concerts, der örtliche Veranstalter, schweigt zu der Information.