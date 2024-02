San Francisco. Muss man mit der AfD reden? Die „Lanz“-Redaktion sagt ja, lädt Bundessprecher Chrupalla ein – und lässt sich von dem vorführen.

Ist es klug, mit der AfD zu reden, anstatt über sie? Reflexhaft mag man antworten, um Himmels willen, nein. Was wollte man im Gespräch auch an Antworten erwarten von einer Partei, die in immer größer werdenden Teilen als „gesichert rechtsextrem“ gilt, die mit einem Landesvorsitzenden aufwartet, der als Faschist bezeichnet werden darf, deren wirtschaftspolitisches Konzept als „ultima ratio“ einen Austritt Deutschlands aus der EU vorsieht?