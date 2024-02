Braunschweig. In Polen war der Film Publikumsmagnet und Hassobjekt. Nun läuft er im „Universum“. Warum man ihn sehen sollte, obwohl er weh tut.

Vermutlich gibt es keine Hölle im Jenseits. Aber definitiv auf Erden. Im Herbst 2021 lag sie in den Urwäldern im belarussisch-polnischen Grenzgebiet. Um die Europäische Union unter Druck zu setzen, hatte der weißrussische Diktator Lukaschenko damals in Ländern des Nahen Ostens und Afrikas offensiv die Möglichkeit lanciert, über Belarus nach Polen in die EU zu gelangen. Die Zahl der Flüchtenden, die es auf diesem Weg versuchten, stieg massiv an. Die polnische Regierung stellte ihnen Soldaten entgegen.