Braunschweig. Das Orchester der TU-Braunschweig und Tubist Daniel Barth spielen im Audimax Werke von Rózsa, Salgueiro und Ernst von Dohnányi.

Schweres Gerät im Semesterabschlusskonzert des TU-Orchesters: Nicht nur „Heavy Metal“ in seinen unterschiedlichen Ausformungen hat ja einiges an schwerem Blech zu bieten. Die Romantiker haben für ihre riesig volltönenden, großen Orchester zeitgemäße Lösungen jenseits elektronischer Verstärkung finden müssen, um ihre gefühlsgeprägten Eruptionen musikalisch umzusetzen. Da lag es auf der Hand, die 1835 für die preußischen Militärkapellen erfundenen Tuben in die anwachsende Instrumentenschar des Sinfonieorchesters aufzunehmen.