Berlin. Raus aus der EU, zurück zur Mark. Was die AfD ein Wirtschaftskonzept nennt, bringt die Runde von Moderator Klamroth zum Kochen.

„Ich möchte noch einen Hinweis geben“, unterbrach Louis Klamroth an einer besonders unverständlichen Stelle die ineinander verworrenen Stimme seiner Gäste. „Wir haben alle Mikrofone. Wir müssen nicht so schreien.“ Eigentlich genügt allein diese Aussage des „Hart aber Fair“-Moderators, um die Stimmung in der Sendung zusammenzufassen. Das Studio brodelte.