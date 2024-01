Hannover. Die Braunschweiger Choreographin Liliana Barros und zwei Kolleginnen gestalteten den neuen Ballettabend an der Staatsoper Hannover.

Abstrakt, kalt, klinisch, so umschreibt Liliana Barros selbst das Setting ihres neuen Stücks „Archium“, das im Rahmen des dreiteiligen Ballettabends „Du bist so schön“ an der Staatsoper Hannover uraufgeführt wurde. Unisex in engen neongrünen Trikots gekleidete Tanzende entwachsen da einem Stahlgestänge, das für sie wie die DNA des menschlichen Lebens dem Werk Struktur geben soll.