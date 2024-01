Hannover. Zum zweiten Mal findet auf der Expo-Plaza das Heroes-Festival statt. Im August treten dort viele Deutschrap-Künstler auf. Das erwartet die Fans.

Zum zweiten Mal wird Hannover in diesem Sommer zur Station des Deutschrap-Festivals Heroes. Am Freitag und Samstag, 9. und 10. August, treffen auf der Expo-Plaza Rap-Legenden auf angesagte Newcomer. Zu den bisher bestätigten Künstlern gehören Shirin David, Gzuz und Kool Savas.

Das Festival, das mit unterschiedlichem Line-Up an verschiedenen Wochenenden durch Deutschland tourt, in diesem Jahr außerdem noch in Geiselwind, im Allgäu und in Freiburg stattfinden wird, gibt es seit 2017, wie es auf der Homepage des Festivals heißt. Im vergangenen Jahr, bei der Premiere in Hannover, traten unter anderem BonezMC, Raf Camora und Luciano auf. In die Schlagzeilen geriet das Event in Niedersachsen auch, weil ein Festivalbesucher kollabierte und anschließend verstarb.

Im Dezember gaben die Veranstalter, Hannover Concerts, den ersten Schwung an Künstlern bekannt. Unter anderem auch Powerfrau Badmómzjay, Shooting-Star Jamule und Nummer-Eins-Interpret Samra. Später, kurz vor Weihnachten, folgten noch etwa 01099, 1986zig und Ansu.

Festivaltickets kosten 109 Euro

Tickets gibt es ausschließlich auf der Festival-Webseite, heroes-festival.com. Sie kosten 109 Euro. Wer ein Vip-Ticket möchte, das Zugang zum Vip-Bereich mit eigener Bar und Toiletten und einer, so die Veranstalter „exklusiven Sicht auf die Bühnen“ bietet, muss 209 Euro bezahlen. Und dann gibt es noch das 4-Friend-Ticket, das zum reduzierten Preis von 396 Euro vier Personen Zugang zum Festival bietet. Auf dem Festival ist ausschließlich bargeldlose Bezahlung möglich. Die Besucher bezahlen mit einem Chip am Festivalbändchen, der vorab oder während der Veranstaltung aufgeladen werden kann.

Neben der Festival-Homepage bietet auch die festivaleigene App immer wieder Informationen, unter anderem später auch den konkreten Auftrittszeitplan. Wer am Freitag und wer am Samstag auftritt, ist aktuell noch nicht bekannt.