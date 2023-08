Heroes-Festival Hannover: Junger Mann kollabiert und stirbt dann

Auf dem Heroes-Festival auf der Expo-Plaza in Hannover ist am Freitag ein 21-Jähriger kollabiert und im Anschluss verstorben (Symbolbild).

Unglück in Hannover

Am Freitagabend ist ein 21-Jähriger auf dem Heroes-Festival auf der Expo-Plaza in Hannover kollabiert und anschließend im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei Hannover berichtet, erlitt der junge Mann gegen 17.20 Uhr unweit einer Bühne plötzlich gesundheitliche Probleme. In der Folge stürzte er zu Boden.

Der Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten den in Bayern wohnhaften Mann vor Ort und versuchten ihn wiederzubeleben. Rasch wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo der 21-Jährige jedoch wenig später verstarb.

Schaulustige behindern Rettungseinsatz

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass kein Fremdverschulden vorliegt. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen auf dem Festivalgelände behinderten allerdings Schaulustige den Einsatz. Die Polizei musste gleich mehrfach Personen wegdrängen.

Einsatzkräfte bemerkten zudem einen 43-Jährigen, der mit vorgehaltenem Mobiltelefon die Reanimationsmaßnahmen verfolgte. Darauhin sprachen die Beamten den Mann an. Bei der freiwilligen Durchschau des Handys wurden keine entsprechenden Videoaufnahmen vorgefunden, sodass nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover lediglich von einem Versuch, Aufnahmen zu fertigen, ausgegangen wird. Der Mann erhielt dennoch einen Platzverweis für den Veranstaltungsbereich und musste das Gelände verlassen.

red

