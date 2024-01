Braunschweig. Anfang 1974 starb der große Schulbuchforscher. Er lebte für Völkerverständigung, war aber auch NSDAP-Mitglied. Was sagt seine Biografin?

Am 7. Januar 1974 brach Georg Eckert während einer Vorlesung über die Arbeiterbewegung zusammen und starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Gründer des später nach ihm benannten Instituts für Schulbuchforschung in Braunschweig war eine beeindruckende Persönlichkeit. In den vergangenen Jahren kamen Fragen nach seinem Verhalten in der NS-Zeit auf. Wir sprachen mit der Historikerin Dr. Heike Christina Mätzing, die 2018 eine umfassend recherchierte, spannend geschriebene Biografie über Eckert vorgelegt hat. Am Donnerstag, 11. Januar, 17.30 Uhr, liest sie daraus bei einer Feierstunde im Schulbuchinstitut in der Villa Bülow, Celler Straße 3. Infos unter veranstaltungen@gei.