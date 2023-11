Braunschweig. Reich bebilderter und gut erklärter Katalog zur Ausstellung „Ein Teil von uns“ über jüdische Kultur im Braunschweiger Land erschienen.

Die Rettung der Hornburger Synagoge stand am Anfang der Judaica-Sammlung des Braunschweigischen Landesmuseums. Sie ist bis heute ihre größte Attraktion. Man kann sich der ästhetischen wie historischen Suggestivkraft dieses Ensembles nicht entziehen, das alte Holz, die farbig hervorgehobenen Schnitzereien, die mit gemalten Blumenbalustraden innen verzierte Kuppel, die beiden fast mannshohen Gebetstafeln, die an Moses und die Zehn Gebote in mancher Kirche denken lassen.