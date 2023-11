Soltau. Mehr als 50 Acts treten im Sommer bei dem Event im Freizeitpark auf. Tickets gibt es ab Donnerstag. Was die Zuschauer erwartet.

Musikalische Premiere im Heide-Park: Internationale und nationale Top-Acts werden am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, beim ersten Heide-Park-Festival im größten Freizeitpark Norddeutschlands auf der Bühne stehen. Wie die Organisatoren am Mittwoch bekanntgaben, treten an beiden Tagen hochkarätige Pop- und EDM-Acts auf den zwei Festivalbühnen auf. Bis zu 50.000 Besucher haben auf 290.000 Quadratmetern, das sind mehr als 25 Fußballfelder, Platz.

Heide-Park-Festival: The Chainsmokers, Levent Geiger und Vanessa Mai sind dabei

Als Headliner hat sich das US-amerikanische Duo The Chainsmokers angekündigt. Mit Felix Jaehn, YouNotUs, Wincent Weiss, Leony und Vanessa Mai stehen dazu bereits die ersten nationalen Top-Künstler fest. Mit Only The Poets aus England reiht sich außerdem eine weitere angesagte Band ins Line-up ein. Außerdem ist der 20-jährige Singer-Songwriter Levent Geiger am Start, dem schon mehr als 10 Millionen Menschen auf Tiktok folgen, zudem Sänger Myle, der gerade erst sein Debütalbum herausgebracht hat. Weitere internationale und nationale Pop- und DJ-Acts folgen in den kommenden Wochen und Monaten.

Auch Vanessa Mai steht beim Heide-Park-Festival 2024 auf der Bühne. © dpa | Bernd Weißbrod

Tickets fürs Heide-Park-Festival gibt es ab 99,99 Euro

Das Ticket bietet nicht nur Zutritt zum Festival, sondern ist auch gleichzeitig die Eintrittskarte zu den vielen Park-Attraktionen, etwa Europas größter Holzachterbahn „Colossos“, dem Wingcoaster „Flug der Dämonen“ und der Loopingbahn „Big Loop“. Zudem ist die neue Attraktion des Parks mit dem Ticket natürlich auch zugänglich. „Wir wollen ein Erlebnis für unsere Besucher schaffen, das es so noch nie gab. Es gibt in Deutschland bereits so viele tolle Festivals, aber keins, das zwei Welten vereint. Eine Synergie aus purem Nervenkitzel und unvergesslichen Glücksmomenten für alle Altersklassen – dafür gibt es keinen besseren Ort als das Heide-Park-Resort“, sagt David Davood, Festivaldirektor und Geschäftsführer der HighLightProduction GmbH.

Tickets gibt es ab Donnerstag, 10 Uhr, ausschließlich unter heideparkfestival.com. Die Tagestickets kosten 99,99 Euro, der Preis für das Festivalticket liegt bei 189,99 Euro.