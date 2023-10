Neue Attraktion im Heide-Park Soltau: Erste Details sind bekannt

Der Heide-Park in Soltau bekommt 2024 einen Neuzugang. Die Attraktion soll unweit der Achterbahn „Flug der Dämonen“ im Themenbereich Transsilvanien entstehen.

Wenige Tage vor Ende der aktuellen Saison hat der Heide-Park in Soltau erste Details zur neuen Großattraktion bekanntgegeben, die 2024 in dem Freizeitpark eröffnen soll. Die Indoor-Attraktion verspreche, das Leben der mutigen Gäste auf gruseligste Art und Weise zu verändern, heißt es in der Pressemitteilung.

Noch ein wenig unscharf sind Foto und Hinweise zur neuen Attraktion im Heide-Park Soltau. Das Schlagwort Katakomben fällt jedoch häufiger. Foto: Heide-Park Soltau / FMN

„Bei Baggerarbeiten stieß man auf uralte Katakomben, die scheinbar jahrhundertelang unentdeckt unter der Erdoberfläche lagen, direkt unter dem Fahrgeschäft ‚Flug der Dämonen‘“, schreibt das Heide-Park-Team außerdem in der noch arg vage formulierten Mitteilung. Was aber klar ist: Der Themenbereich Transsilvanien, zu dem unter anderem noch die Achterbahn „Toxic Garden“, die in diesem Jahr umgebaut und neu eröffnet wurde, der Freifallturm „Scream“ und die Bobbahn gehören, wird gestärkt.

Heide-Park-Fans wünschen sich Darkride

Wie es mit dem „unglaublichen Fund“, so die Pressemitteilung, weitergeht, werde diskutiert. Er soll für „öffentliche Führungen“ zugänglich sein, erklärt der Heide-Park, lässt aber gleichzeitig offen, ob die neue Attraktion eher ein Fahr- oder ein Laufgeschäft sein soll.

Wer weitere Hinweise zur neuen Attraktion bekommen möchte, kann sich entweder über die Social-Media-Kanäle des Parks informieren oder sich auf der Internetseite www.katakomben-tour.de registrieren.

Bei Instagram sammeln sich auf der Heide-Park-Seite unter den bisherigen zwei Postings zur neuen Attraktion bereits die Kommentare der Freizeitpark-Fans mit Wünschen. Ein Darkride, also eine Fahrt im geschlossenen Raum vorbei an verschiedenen thematisierten Szenen, käme sehr gut an bei den Menschen.

Noch bis zum 31. Oktober dauert in diesem Jahr die Heide-Park-Saison. Zwischen Freitag und Montag hat der größte Freizeitparks Norddeutschlands zwischen 12 und 22 Uhr geöffnet und feiert mit seinen Besuchern Halloween. Wann die neue Saison beginnt, ist noch unklar. In diesem Jahr öffneten die meisten Parks um den 1. April herum.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de