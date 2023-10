Gottschalks letztes „Wetten, dass..?“: Erste Gäste der ZDF-Show bekannt

Am 25. November soll Thomas Gottschalk ein letztes Mal „Wetten, dass..?“ moderieren.

Bald ist es also so weit. Ein letztes Mal soll Entertainer-Legende Thomas Gottschalk den Show-Klassiker „Wetten, dass..?“ im ZDF moderieren. Diese Ankündigung gab es zwar schon mehrfach, dieses Mal soll es aber wirklich so weit sein. Ein letzter Ritt auf der berühmten Couch, dann geht Gottschalk in „Wetten, dass..?“-Rente.

Zum großen Abschied fährt sein langjähriger Haussender, den er mehrfach für Liebeleien mit Konkurrenz-Programmen betrogen hatte, noch einmal so richtig auf. Zahlreiche Stars sollen am 25. November dabei sein, wenn Gottschalk in Offenburg – diesmal ohne Co-Moderatorin Michelle Hunziker – durch die Show führt.

Thomas Gottschalk plaudert aus: Cher und Helene Fischer kommen zu „Wetten, dass..?“

Das plauderte der Entertainer in seinem gemeinsamen Podcast mit Mike Krüger „Die Supernasen“ (RTL+) aus. „Ich darf in aller Bescheidenheit ankündigen, dass bei mir Helene Fischer gemeinsam mit Shirin David auftreten wird“, so Gottschalk. „Das ist ungefähr wie die Stones mit Lady Gaga – die ich leider nicht habe.“

„Die singen zusammen, irgendeine Reminiszenz an 100 Jahre „Atemlos“ – oder waren‘s erst zehn?“, witzelte Gottschalk in seiner für ihn so typischen Art weiter, die zuletzt mehrfach als nicht mehr zeitgemäß kritisiert wurde. Zudem erzählte er, dass auch Weltstar Cher Teil der Show sein solle. Die 77-Jährige hat vor kurzem ein Weihnachtsalbum veröffentlicht. Vom ZDF gab es zunächst keine Informationen zu den Gästen.

Wie es mit „Wetten, dass..?“ nach dem Aus von Thomas Gottschalk weitergeht, ist noch unklar. Erst 2021 hatte das ZDF die Show, die es von 1981 bis 2014 gab, neu aufgelegt – für je eine Folge pro Jahr. Bei den beiden bisherigen Ausgaben schaltete jeweils ein Millionen-Publikum ein. Erste Details zur TV-Zukunft von Thomas Gottschalk hat dessen Sohn Roman bereits ausgeplaudert.

