Oscar-Nominierte aus unserer Region: Hier laufen die Filme

Mit „Im Westen nichts Neues“ und „Tár“ könnten am Wochenende gleich mehrere Oscars in die Region Braunschweig-Wolfsburg gehen. Edward Berger, Regisseur und Drehbuchautor von Im Westen nichts Neues kommt ursprünglich aus Wolfsburg. Das Kriegsdrama wurde in gleich neun Kategorien nominiert. Für das Musikdrama Tár könnte der gebürtige Braunschweiger Florian Hoffmeister in der Kategorie „Beste Kamera“ einen Oscar erhalten. Wir haben gesammelt, in welchen Kinos der Region Braunschweig-Wolfsburg ihr die beiden Filme sehen könnt.



Wo kann man in der Region Braunschweig-Wolfsburg „Im Westen nichts neues“ gucken?

Im Astor Filmtheater Braunschweig gibt es eine Vorführung von „Im Westen nichts neues“ am Mittwoch, 15. März, um 20.15 Uhr.

Das Kriegsdrama ist ursprünglich bereits im September 2022 erschienen. In vielen Lichtspielhäusern liefen deshalb bereits im vergangenen Jahr Vorstellungen.

Wer es nicht in die Vorstellung des Astor Kinos schafft, kann den Film vom Wolfsburger Regisseur auch weiterhin auf Netflix genießen.

Wo kann man in der Region Braunschweig-Wolfsburg „Tár“ gucken?

Wer in Braunschweig Tar sehen möchte, hat im Universum Filmtheater die Chance. Bis Mittwoch, 15. März, läuft der Film dreimal täglich. Vorstellung sind jeweils 14 Uhr, 17.15 Uhr und 20 Uhr. Am Sonntag und Montag werden die Abendvorstellung in Originalton ausgestrahlt. Auch danach soll der Film weiter im Universum lauf. Wie oft und zu welchen Zeiten wird aber erst am Montag bestimmt, kündigte das Kino auf Anfrage an.

Im Cinema Salzgitter-Bad soll Tár ab April laufen. Ab welchen Tag steht laut des Filmtheaters zum Veröffentlichungszeitpunkt noch nicht fest.

Im Delphin-Palast stehen bisher noch keine Vorstellung fest. Dies könnte sich aber am Montag ändern, kündigte das Film-Theater an. Hier könnten beide Filme noch einmal vorgeführt werden.

