Der zweite Teil des „Rings des Nibelungen“: „Die Walküre“, in der Wotan seine Lieblingstochter Brünnhilde zu ewigem Schlaf von einer Feuerwand umgibt, bis sie der fruchtlose Held, Siegfried, einst erweckt. Die Inszenierung bei den Bayreuther Festspielen von Tankred Dorst wurde 2008 wiederaufgenommen mit Linda Watson (Brünnhilde) und Albert Dohmen (Wotan).

Braunschweig. Wagners Opernvierteiler vom „Ring des Nibelungen“ ist in Krisenzeiten viel gespielt. Jetzt wieder in Bayreuth, demnächst auch in Braunschweig.