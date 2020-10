Matthias Steinbach und der Fall Nietzsche – ein DDR-Problem

Friedrich Nietzsche. Einer der brillantesten, aber auch umstrittensten deutschen Denker. Ein scharfzüngiger Kritiker von Obrigkeitsstaat und Kirche, aber auch der Gleichmacherei, als die er die christliche Morallehre und den Sozialismus verstand. Ein Freigeist, der der freien Entfaltung des Menschen das Wort redete, aber scheinbar auch ein Menschenverächter, der die „Sklaven-Moral“ verachtete und das Recht auf Rücksichtslosigkeit überlegener Geister propagierte, den „Willen zur Macht“.

Diese Seite Nietzsches als Prophet des „Übermenschen“ und einer „Herren-Rasse“ strich seine Schwester Elisabeth-Förster Nietzsche heraus, die das Deuten seines Nachlasses übernahm, als der einsame Philosoph ab 1889 dem Wahnsinn verfiel. Sie gründete das Nietzsche-Archiv in Weimar und übernahm dort auch die Pflege ihres umnachteten Bruders, der zunächst von der Mutter in Naumburg versorgt worden war. Elisabeth-Förster Nietzsche ließ auch zu, dass Nationalsozialisten Nietzsche als Vordenker vereinnahmten.

„Also sprach Sarah Tustra – Nietzsches sozialistische Irrfahrten“

Nach 1945 waren das Nietzsche-Archiv und seine mitteldeutschen Wirkungsorte plötzlich in der Hand der neuen kommunistischen Machthaber, vom Geburtsort Röcken über die Universität Leipzig bis hin zur Sterbestätte, der Weimarer Villa Silberblick. Was nun anfangen mit dem abgründigen Erbe? Nietzsche weiter als faschistischen Vordenker brandmarken, eine neue linke Lesart finden, seine Kritik an Bürgertum und Kirche hervorheben, ihn totschweigen?

Es begann ein bis zum Ende der DDR anhaltender ideologischer Eiertanz, den der Braunschweiger Historiker Matthias Steinbach nun in seinem Buch „Also sprach Sarah Tustra. Nietzsches sozialistische Irrfahrten“ in allen teils absurden Details beleuchtet. Der TU-Geschichtsprofessor geht mit großer Kennerschaft und spürbarem Spaß an der vertrackten Materie zu Werke. Seine Studie ist wissenschaftlich fundiert, aber keinesfalls trocken geschrieben, streckenweise liest sie sich wie eine Reportage. Allerdings setzt sie einiges Wissen über Nietzsche und die akademischen Kreise nicht nur der DDR voraus. Sie wartet mit einer Vielzahl von Protagonisten auf, die heute nur noch Experten bekannt sind – es fällt nicht immer leicht, den Überblick zu wahren.

Die Ignoranz der Stasi

Steinbachs Faszination für Nietzsche und seine Rezeption hat autobiographische Wurzeln. Auch das schildert der 54-jährige Historiker in „Also sprach Sarah Tustra“. Der Buchtitel stammt übrigens aus einer Stasi-Akte über einen Nietzsche-Vortrag: „Friedrich Nietzsche hat ein Hauptwerk geschrieben, das heißt: Also sprach Sarah-Tustra“ (statt Zarathustra). Der krude Tippfehler sei typisch für die „ideologische wie bürokratische Ignoranz im Arbeiter- und Bauernstaat gegenüber dem unabhängigen Geist“, meint Steinbach süffisant.

1966 in Jena geboren und aufgewachsen, entdeckt er im Bücherschrank seiner Eltern und eines unangepassten Nachbarn erste Nietzsche-Schriften. Sie sind in der DDR nicht verboten, werden aber im Buchhandel nicht verkauft und schon gar nicht neu aufgelegt. Steinbach ist angetan von den scharfen, nonkonformen Gedankenblitzen des anrüchigen Philosophen. Als Student in Jena vertieft er sein Wissen in Nietzsche-Seminare, die Dozenten aus dem Westen nun plötzlich anbieten. „Das Thema hat mich nicht mehr losgelassen.“

Otto Grotewohl: „Nietzsche hasst das Volk“

Die offizielle Ächtung Nietzsches in der DDR hatten marxistische Denker wie Georg Lukács vorgegeben, die ihn als „Zerstörer der Vernunft“ und damit als Vordenker des Faschismus brandmarkten. Einflussreiche Köpfe wie der erste DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl und der Dichter und Kulturminister Johannes R. Becher, einst Nietzsche-begeistert, schwenkten auf die Linie ein. „Sozialismus ist diesem Wegbereiter der nazistischen Ideologie eine überholte Sklavenmoral. Er hasst das Volk. Es ist für ihn Gesindel, Herde, Herdentier“, donnerte der gebürtige Braunschweiger Grotewohl 1948.

Ausführlich befasst sich Steinbach mit dem selbsterklärten Oberhaupt der „Nietzsche-Abwehr“: Wolfgang Harich, einem schillernden linken Philosophen, der in der jungen DDR Karriere machte, aber Mitte der 50er Jahre in Ungnade fiel und acht Jahre in Bautzen inhaftiert wurde. Er blieb seinen marxistischen Überzeugungen treu, wurde mit Schriften wie „Kommunismus ohne Wachstum“ auch im Westen bekannt, und irrlichterte gleichsam heimatlos durch die intellektuelle Szene der DDR, wobei er sich der Staatsführung immer wieder andiente. „In die SED wollte man den Querulanten und ,wilden Dogmatiker’ aber nicht mehr aufnehmen“, schreibt Steinbach.

Ohne Einfluss blieb er dennoch nicht. Mit ständigen Eingaben an Politbüro-Mitglieder bekämpfte er jeden Versuch einer wissenschaftlich-unvoreingenommenen Auseinandersetzung mit dem „schlimmsten Gewaltverherrlicher aller Zeiten“. Wäre Harich nicht gewesen, meint Steinbach, „hätte Nietzsche in der späten DDR wohl tatsächlich noch eine kleine publizistische Blüte und museale Aufwertung erfahren“ – im Zuge der allgemeinen Tendenz zur Vereinnahmung vormals bekämpfter historischer Größen wie Friedrich II. und Luther.

Ein Italiener wühlt in Weimar

Ansätze dazu gab es seit den 60er Jahren. Sie kamen zunächst von außen, als Nietzsche in Westeuropa von linken Denkern neu entdeckt wurde. Die namhaftesten Beispiele sind die italienischen Literaturwissenschaftler Giorgio Colli und Mazzino Montinari, die sich entschlossen, Nietzsches Werke von den irreführenden Eingriffen Elisabeth Förster-Nietzsches zu reinigen und neu herauszugeben.

Montinari vergrub sich dafür sieben Jahre im Nietzsche-Nachlass in Weimar, der 1950 dem Goethe- und Schiller-Archiv angegliedert worden war. Als überzeugter Linker genoss er das Vertrauen des Regimes. Steinbach zitiert Stasi-Berichte, die sich wie Lobeshymnen auf seine Integrität und Bescheidenheit lesen. Montinari seinerseits habe sich immer wieder lobend über die Unterstützung seiner Arbeit durch Archivdirektor Karl-Heinz Hahn geäußert. Erschienen ist die neue Kritische Gesamtausgabe, ein Meilenstein der Nietzsche-Forschung, dennoch nur im Westen.

Wie DDR-Bürger Erinnerungsorte vor dem Verfall bewahrten

Steinbach schlägt in seinem Buch einen weiten Bogen, erzählt auch vom Verfall der Nietzsche-Häuser in Naumburg und Röcken, und von engagierten Bürgern, die auf eigene Faust versuchten, sie zu bewahren. „Also sprach Sarah Tustra“ ist auch ein Kuriositäten-Kabinett – und es zeugt facettenreich von der Unmöglichkeit, einen unbequemen Denker aus vermeintlicher Staatsräson totzuschweigen.

Matthias Steinbach: „Also sprach Sarah Tustra. Nietzsches sozialistische Irrfahrten“. Mitteldeutscher Verlag. 268 Seiten, 20 Euro.