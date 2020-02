Deichkind machen Spektakel in Braunschweig

Am Ende geht es auf der Bühne zu wie auf einer Kinderfaschingfeier. Da hopsen Leute in Badekleidung, andere tragen Masken, Fliegerkappen oder Boxerhandschuhe, rollen einen Riesensmiley umher, bedienen eine T-Shirt-Kanone, machen Polonaise vor Trampolin und Hüpfburg. Es erinnert an die schrankenlose...