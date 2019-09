Eine Braunschweigerin auf dem Künstlerkarussell

Als Muse und Marketing-Expertin der „Blauen Vier“ hat sich Galka Scheyer einen Namen in der internationalen Kunstwelt gemacht. Als enge Freundin des Expressionisten Alexej von Jawlensky, der ihr den russischen Kosenamen „Galka“ (Deutsch: Dohle) gab, kam die 1889 in Braunschweig als Emilie Esther Scheyer geborene Malerin bald auch mit anderen Vertretern der neuen Kunstrichtung in Kontakt. Sie hatte die Idee, Jawlensky, Klee, Kandinsky und Feininger als „Blaue Vier“ zu vermarkten, und wurde seit ihrer Übersiedlung nach Amerika 1924 zu einem wichtigen Brückenkopf für die neue Kunst der alten Welt in der neuen.

Emmy E. Scheyer: „Dame und Fußballspieler“, 1915 (Privatsammlung London). Foto: holzgang

Vergessene regionale Seiten

Und doch weiß man über ihre Jugend in Braunschweig wenig. Ein neues Stück, das Gilbert Holzgang für sein Theater Zeitraum geschrieben hat, soll das ändern. Unter dem Titel „Galka Scheyers Fotoalbum“ schlägt er ab 11. September im Theatersaal des „Gliesmaroder Thurms“ die vergessenen regionalen Seiten der großen Kunstvermittlerin auf. Sieben Jahre lang hat er dafür recherchiert, Kontakt zu ihren Nachfahren in Amerika und Großbritannien, zu den Nachfahren von Freunden und Kollegen aufgenommen.

„Das Problem ist, dass Galka Scheyer vor ihrem Krebstod 1945 in Los Angeles verfügt hat, dass ihre Tagebücher und aller Briefwechsel, der sich nicht auf die Blaue Vier bezieht, vernichtet werde. Und so ist es geschehen. Wir sind also auf Zeugnisse von anderen angewiesen“, erzählt Holzgang im Vorgespräch. Festzustellen sei, dass Galka Scheyer ihre Herkunft aus der Region selbst offenbar eher zu verbergen suchte. „Sie begann früh zu reisen, war eine Globetrotterin, die sich auch von der Ostasientour kaum zu Hause meldete. Mit den Brüdern, besonders Paul, hat sie sich nicht so gut verstanden“, so Holzgang.

Hysterisches Frauenzimmer

Emmy E. Scheyer (links) und die Malerin Käthe Evers, Braunschweig, ca. 1914 (Privatsammlung Moringen). Foto: holzgang

Emmy (Galka) Scheyer, 1920 (Foto Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee). Foto: holzgang

Auch die jüdische Herkunft scheint sie bewusst negiert zu haben. Sie kürzte den zweiten Namen Esther immer mit „E:“ ab oder ließ ihn ganz weg. Später nannte sie sich „Renée“, das heißt „die Wiedergeborene“. „Und für den amerikanischen Pass trug sie Galka als Vornamen ein, dazu ein Geburtsdatum, das sie zehn Jahre jünger machte“, erzählt Holzgang. Er meint, dass sie sich auf Gemälden geschönt dargestellt habe, „weniger pummelig, als sie zeitweise war“.

Scheyers Temperament muss sehr selbstbewusst, laut, draufgängerisch gewesen sein, so Holzgang, „viele haben sie schlichtweg nicht gemocht, so Paul Klee, während dessen Frau Lily wiederum sehr gut mit ihr auskam.“ Der Leiter eines Kinderheims in Ascona, in dem sie nach dem Ersten Weltkrieg arbeitete, beschrieb sie als „überspanntes, hysterisches Frauenzimmer“. Gerade mit Kindern kam sie allerdings gut zurecht, sagt Holzgang. Ihr Wesen war wohl ähnlich unkonventionell. Sie gab später Kreativkurse im freien künstlerischen Gestalten für Kinder. Auch als Bildhauerin und Poetin war sie aktiv.

Auf dem Bilderkarussell

Aber so stark sie war, in ihre eigene Kunst hatte sie offenbar weniger Zutrauen. „Eine Verkaufsausstellung 1919 im Anton-Ulrich-Museum war für sie sehr erfolgreich. Aber sie dachte nur daran, dass Jawlensky dann ja noch viel besser ankommen würde. Und fortan beschloss sie, ihn zu promoten“, erklärt Holzgang. Sie hatte Freude am Kunsthandel, fühlte sich wohl „auf dem Bilderkarussell“ , wie sie schrieb.

Alexej Jawlensky, hinten Helene Nesnakomoff, Valeska Heynemann, Emmy E. Scheyer, Allander Streng. Ascona, 1919 (Jawlensky-Archiv SA, Muralto). Foto: holzgang

Emmy E. Scheyer: „Blumen“, 1907 (Privatsammlung München). Foto: holzgang

Merkwürdig weltfremd muss Galka Scheyer in politischer Hinsicht gewesen sein, reiste sie noch Ende 1932 nach Deutschland und erlebte Hitlers Machtübernahme und die Diffamierung der Werke ihrer Kollegen als „entartete“ Kunst. Im Februar flog sie heim in die USA und konnte später ihren Brüdern zur Flucht verhelfen. Ihre 450 Bilder umfassende Kunstsammlung hat sie aber ausdrücklich nicht der Familie vermacht, sie wird heute großteils in einer Stiftung in Pasadena gezeigt.

Holzgang hofft, dass sich vielleicht Käufer von Galka-Gemälden der Braunschweiger Schau von 1919 oder ihre Nachfahren, angeregt durch das Stück, melden könnten. Denn nur ein Werk von ihr selber schaffte es in eine öffentliche Sammlung (Bern), einiges hat er nun bei Verwandten oder Nachfahren etwa Jawlenskys aufgespürt. Eine Ausstellung mit Bildern Galkas und ihrer Blauen Vier in Braunschweig wäre denkbar. „Vor meinen Recherchen waren 4 Bilder Galkas bekannt, nun sind es 21“, sagt Holzgang.

Braunschweiger Zeit

Im Gegensatz zu einer Behauptung Jawlenskys habe sie selbst auch nach ihrer Begegnung weitergemalt, teils Seite an Seite vor demselben Motiv. „Und später hat sie die Ankunft in New York zu vielen, vielen Sonnenuntergängen inspiriert.“

Emmy E. Scheyer: „Boot in Viareggio“, 1910 (Privatsammlung). Foto: holzgang

Der Schwerpunkt im Stück liegt auf der Braunschweiger Zeit. Damals malte sie mit Gustav Lehmann und Elsa Daubert in Riddagshausen oder an der Seite von Käthe Evers am Wendenwehr, was sich in fast identischen Gemälden niederschlug. Der Stil ist zunächst impressionistisch. Ob die Figur im Spiegel des Gemäldes einer feinen Dame von 1919 tatsächlich ein junger Mann im Eintracht-Braunschweig-Trikot ist? Holzgang hat es mit den originalen Trikots verglichen und meint: ja. Die Familientradition überliefert, es sei eine Frau, wofür der rote Mund, die vollen Haare und vielleicht das blau-gelb-gestreifte Sommerkleid sprechen.

„Galka Scheyers Fotoalbum“ am 11., 20., 21., 27., 28. September und 2. Oktober, 19.30 Uhr, sowie 29. September, 11 Uhr, im Theatersaal „Gliesmaroder Thurm“, Berliner Straße 105 in Braunschweig. Karten (14 Euro) bei Musikalien-Bartels.