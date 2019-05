Deborah Kim zeigt in Braunschweig die Kunst des Umgarnens

Es sieht auf jeden Fall gut aus, was Deborah Kim da in der Braunschweiger Kunst-Halle 267 an der Hamburger Straße arrangiert hat. Die gebürtige Koreanerin und ehemalige HBK-Meisterschülerin arbeitet mit Garn, und sie liebt ganz offenbar Muster. Und daraus entsteht eine hochästhetische Op-Art, die...