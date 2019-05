Geballte Tastenkunst in Stadthalle und Pauli-Kirche

Tag des Akkordeons in Braunschweig: Vormittags das Jahreskonzert des Braunschweiger Akkordeon-Orchesters (BAO) in der Stadthalle, nachmittags ein Konzert des Akkordeon-Orchesters Udo Menkenhagen (AOB) in der Paulikirche. Seit 2012 gibt es diese zwei Orchester in der Region, als nach Differenzen Udo...