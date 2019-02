Jan Böhmermann, wie er singt und ätzt

Hannover. Quer durch alle Genres: Der TV-Unterhalter trat in einem politischen Liederabend als Sänger mit Orchester in Hannover auf.

Jan Böhmermann kennt sich gut aus mit der Hannoveraner Prominenz. Über den Scorpions-Sänger sagt er am Donnerstag in der Swiss Life Hall: „Klaus Meine hat so viel für Hannover getan – der mickrige Fluss Leine sollte in Meine umbenannt werden.“

Für seinen Deutschpop-Hit „Menschen Leben Tanzen Welt“ setzt sich der Satiriker sogar eine „Klaus Meine-Gefühlskappe“ auf. Auch Prominenz von Carsten Maschmeyer bis Bettina Wulff wird mit Frotzeleien bedacht. Beachtlich, wer alles in seinem „politischen Liederabend“ vor 3400 Zuschauern Platz findet – und wie viele Musikrichtungen er locker integriert, von Marschliedern bis Techno.

Unberechenbar – das ist kaum noch jemand im deutschen Fernsehen. Böhmermann ist einer der wenigen Verbliebenen. Eine seiner überraschenden Ideen: Seine Nischensendung „Neo Magazin Royale“ im ZDF und ZDFneo begleitet das 14-köpfige Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, das erste neu gegründete Rundfunkorchester seit 1952. Mit den jungen, frischen Musikern – unter ihnen vier Streicher und vier Bläser – gestaltet er auch ausgeklügelte Parodien und Satiren. 64 sind bereits im YouTube-Kanal „Böhmi singt“ verewigt.

Auf der Bühne stellt er nun ein Best-of vor, und dazu Songs von Herman van Veen bis Jacques Brel. Meist mitreißend. Man höre nur mal, wie dramatisch und packend sie „Tausend Jahre sind ein Tag“ von Udo Jürgens präsentieren; wie schneidig die Bläser spielen; wie einige Musiker den Instrumentalteil mitsingen.

Den ganzen Abend über denkt man: Alle haben richtig Spaß am Projekt. Sie werfen sich in jeden Song. Sechs Titel – Hits wie „Toxic“ von Britney Spears – spielen die Musiker ohne Böhmermann. Da sorgt auch mal ein Sousaphon für tiefen Basssound. Fast alles ist gut tanzbar und eingängig, auch dank Sequenzer und Talkbox (elektronische Stimme).

Jan Böhmermann singt durchweg sauber, wenn auch ohne große Wiedererkennbarkeit. Die originellste und auch berührendste Nummer ist „Wir sind Versandsoldaten“: ein Arbeiterlied über die Logistikbranche, zackig vorgetragen von einem Chor, mit Trommel und Marschtrompete. „Treppauf, Logistikproletariat“.

Am schlechtesten weg kommt Rainer Wendt. Über den Bundesvorsitzenden der Polizeigewerkschaft heißt es, er sei „der menschgewordene Räumpanzer populistischer Sicherheitspolitik“: „Du forderst Rechtsstaat und Moral, aber beides ist dir selber scheißegal.“

Auch Maik G. taucht auf. Der ehemalige LKA-Mitarbeiter wurde als Hutbürger bekannt, der vor einer Demonstration Filmaufnahmen von sich untersagen wollte. Einige Zitate werden im Song „Es gibt keine Nazis in Sachsen“ zugespielt.

Interessant ist, dass einige Satiren auch losgelöst funktionieren. Die Gangster-Rap-Parodien etwa sind elegant getextet und wuchtig. Bei Böhmermann im schwarzen Hoodie brodelt der Saal. Er ist die Karikatur eines Rappers, aber auch ein derber Rapper.

Mit dem Song „Menschen Leben Tanzen Welt“ machte er sich 2017 über belanglose Deutschpop-Texte lustig, die wie Werbebotschaften klingen. Seinen Text stellten fünf Affen aus Kinderreimen, Phrasen und Slogans zusammen. In Hannover sieht man nun: Viele singen verträumt mit und schwenken Hände, offensichtlich wirklich ergriffen. Zum Schluss tosender Beifall für einen lockeren, unterhaltsamen Abend – zwei Stunden mit Haltung und Hingabe.