Wir wünschen frohe Weihnachten!

Je hektischer die Zeit, desto nötiger brauchen wir die Besinnung. Das Bild von Charlotte Matzeit fängt viel von der Stimmung ein, die Weihnachten so wichtig macht, für Christen und Nichtchristen fast gleichermaßen. Glückwunsch an die Künstlerin – die Jury hat mit diesem Siegerbild eine gute Wahl getroffen. Irgendwo stieß ich dieser Tage auf den Satz: „Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin, dass wir auf unserer Suche nach dem Großen und Außerordentlichen auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden.“

Das Kind in der Krippe in Bethlehem war so unscheinbar und klein, und doch hat es die Welt verändert. Vielleicht bietet Weihnachten die beste Gelegenheit, Ausschau zu halten, nach dem Wichtigen, das sich gerade nicht aufdrängt, das zu seiner Offenbarung unserer Achtsamkeit und Offenheit bedarf.

Redaktion und Verlag möchten Ihnen Dank sagen für Ihr Interesse, Ihre Anregungen und Ihre Treue. Es ist uns eine Ehre, für Sie zu arbeiten. Gesegnete Weihnachtstage für Sie und Ihre Familie!

Armin Maus, Chefredakteur