Wie aus der Wolfenbütteler Wasserburg ein Schloss wurde

Als Lessing im Mai 1770 seinen Dienst in der Wolfenbütteler Herzog-August-Bibliothek antrat, hauste er zunächst in bemerkenswerten Umständen. „Ich wohne in einem großen und verlassenen Schloss ganz allein…“, schrieb der Dichter damals. Rund 15 Jahre zuvor hatten die Herzöge von...