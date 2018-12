Volksmusikant und Ex-Profi-Skirennfahrer Hansi Hinterseer singt und jodelt in der Braunschweiger Stadthalle.

Braunschweig. Der Volksmusikant jodelt und singt am Freitagabend in Braunschweig rund zwei Stunden vor einer winterlichen Kulisse – doch dem Auftritt fehlt Pfiff.

Weihnachtslieder in Mundart: Hansi Hinterseer singt in Stadthalle

Verschneite Landschaften, besinnliche Treffen mit Familie und Freunden, ohne Hektik – das wünscht man sich für die Wochen im Advent, doch das alles kommt eigentlich meist zu kurz. Es sei denn, ein Besuch beim Weihnachtskonzert von Hansi Hinterseer steht an – wie am Freitagabend in der mit 1100 Besuchern spärlich besetzten Braunschweiger Stadthalle.

Der frühere Profi-Skirennfahrer und Ex-Vizeweltmeister, seit 1994 als Volksmusikant unterwegs, erzählt und singt gut zwei Stunden lang von fast nichts anderem als von perfekten Weihnachten in Tirol, unbedingt gemeinsam mit den Liebsten. Hinterseer plaudert unaufgeregt, singt gewohnt sanft, meist in Mundart, untermalt seinen Auftritt mit toll gefilmten Videoaufnahmen aus den Bergen.

Sehnsucht – nach Weihnachten, Frieden, Liebe, Bergen, auch nach Tradition –, das sind die Zutaten, mit denen der 64-jährige Großvater die Herzen seines Publikums erreicht. Er ist ein Vertreter der alten Volksmusik-Garde, der nicht mehr die Hallen füllt wie vor wenigen Wochen Andreas Gabalier mit 7000 Fans die Volkswagenhalle.

Mitunter fehlt Hinterseers Auftritt der Pfiff. Zu oft wiederholt er, dass Weihnachten für ihn etwas „Besonderes“, „Spezielles“, „Einzigartiges“ sei. Das macht auf Dauer müde. Eine romantische Bühnendekoration mit schneebedeckter Holzhütte passt allerdings perfekt ins Bild: Vorhänge mit schneebedeckten Riesentannen im Hintergrund, die eine Leinwand umrahmen, auf der die Tirol-Videos eingespielt werden, verschmelzen durch geschickte Beleuchtung mitunter mit der Bühnendekoration – ab und zu wirkt das jedoch ein wenig zu kitschig.

Als Hinterseer nach der Pause zum Ski-Twist mit Jodeleinlage ansetzt, kommt kurzfristig ein bisschen Leben in die Bude. Die ersten Reihen stehen geschlossen auf und tanzen – es scheint, als würden sich die Besucher nach ein bisschen Schwung sehnen. Dann wird es wieder ruhiger, wenn Hinterseer von „Weihnacht in den (Tiroler) Bergen“ singt.

Von den auch im Norden Deutschlands bekannten Weihnachtsliedern ist vor der Pause „Lasst uns froh und munter sein“ dran. Später folgt „Jingle Bells“ und als Zugabe „Leise rieselt der Schnee“, das war’s. Ein paar mehr dieser Lieder hätten die Stimmung wohl deutlich erhöht.