„Schlagschatten“ – Das erste Album nach dem Rausch

Wenn man sich mit der Kölner Band AnnenMayKantereit an einen Tisch setzt, hat man schnell den Eindruck, einem netten Abend in einer WG-Küche beizuwohnen. Es geht um Freundinnen, eine USA-Reise, ein bisschen Politik. Am Ende kommt sogar eine Prise Jungshumor dazu, weil einer am Tisch über eine...