Till, der versponnene Menschenfreund

Nach langen Wanderungen gelangt Till Eulenspiegel in die Stadt Werleburg, wo ihm sogleich ein hübsches Mädchen, die Tochter des Regionalgrafen, über den Weg läuft. Flugs hinterher und angebandelt! Doch die Schöne gibt sich erst spröde, dann fragt sie ihn aus: Was er denn so mache? „Morgens mache...