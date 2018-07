„Ich mache die Kunst gern etwas sexy“

Am Freitag ist Björn Melhus in die Berliner Akademie der Schönen Künste aufgenommen worden. Am Sonntag führte der 52-Jährige eine Schar Kunstfreunde ein letztes Mal durch seine ansprechend präsentierte Ausstellung in der Halle 267, Braunschweigs Städtischer Galerie. Ein unkomplizierter Typ in...