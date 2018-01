Früh vollendet

Zum Entsetzen der Ordnungshüter mischt die kleine, wilde Sängerin auch das deutsche Publikum auf: Zum Schluss ihres einzigen Deutschland-Auftritts am 12. April 1969 röhrt Janis Joplin ihren Hit „Piece of My Heart“ und lockt die Fans zum Tanzen auf die Bühne der Frankfurter Jahrhunderthalle: „Warum...