Große Schiffe machen große Probleme

Puh! Das war knapp. In der italienischen Stadt Venedig hat es am Sonntag fast einen Unfall mit einem Kreuzfahrtschiff gegeben. Das Schiff Costa Deliziosa fuhr bei Sturm gefährlich nahe an der Kante des Hafens entlang. Beinahe hätte es noch andere Boote gerammt. Kreuzfahrtschiffe wie die Costa...