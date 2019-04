Nandus breiten sich in Norddeutschland aus

In Norddeutschland sind gerade 360 Nandus gezählt worden. Fachleute wollten herausfinden, wie viele der Laufvögel mittlerweile frei in der Natur leben. Nandus sind nämlich nicht typisch für Norddeutschland. Die großen Vögel leben eigentlich in Südamerika. Doch vor längerer Zeit sollen einige Nandus...