Ein schräges Datum zum Feiern

Super Mario düst mit einem gelben Wagen herum. Und ein paar Frauen tragen ein zweibeiniges Einhorn durch die Stadt. Genau so ist es am Sonntag in der Stadt Köln passiert. Das Ganze hat natürlich einen Grund: Am 11.11. um 11.11 Uhr geht es los mit dem Karneval. Viele Leute sagen auch Fasching dazu....